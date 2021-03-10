Собянин оценил сроки снятия масочного режима в Москве

Некоторые ограничения могут сохраниться дольше прочих

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в интервью ТАСС, что столичные власти отменили большинство коронавирусных ограничений в январе-феврале, оставшиеся же могут снять в обозримом будущем.

"Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше", - отметил градоначальник.

По словам главы города, все будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Как подчеркнул мэр, март прошлого года стал переломным моментом для городского правительства в плане принятия решений по эпидемиологической обстановке.

"Согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка. Решения, которые разрабатывались годами, сейчас принимаются за сутки", - отметил Собянин.

Вместе с тем градоначальник заметил, что полученный городом опыт пандемии коронавируса может пригодиться, и когда болезнь отступит.

Без поддержки миллионов москвичей власти столицы бы не справились с пандемией, добавил Собянин. По его словам, это уникальный управленческий опыт.

Что касается состояния экономики города, она понесла временные потери, уточнил мэр, но восстанавливается довольно быстро.

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