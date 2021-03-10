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Ученые предрекли Земле "разрушительный" сдвиг в сезонах

07:41
  • среда
  • 10 марта 2021

Лето будет длиться почти полгода

К 2100 году Северное полушарие планеты ожидают климатические изменения катастрофического характера. К такому выводу пришли китайские ученые, результатами исследования которых поделился портал Phys.org.

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Как сказано в материале, из-за глобального потепления лето станет длиннее и жарче (будет длиться почти полгода), а зима - значительно короче и теплее (этот сезон будет занимать всего два месяца).

Подобные изменения, предупреждают эксперты, вызовут большие риски как для здоровья людей, так и для окружающей среды. Животным будет труднее искать себе пищу, растения начнут цвести в необычный для них период. Под угрозой, в частности, окажется сельское хозяйство, а человечество станет чаще страдать от различных видов аллергии.

Китайский метеоролог Цунвэнь Чжу считает, что сдвиг во временах года приведет к разрушительным погодным явлениям. К примеру, необычайно жаркое лето чревато мощными лесными пожарами.

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