В Кремле заявили о потерянном годе развития из-за пандемии

Это касается не только России, но и всего мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с ТАСС, что пандемия коронавирусной инфекции отобрала у страны год развития.

"Мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать", - подчеркнул кремлевский спикер.

Как добавил Песков, лично он потерял из-за коронавируса три недели, в течение которых сам боролся с COVID-19. По словам пресс-секретаря, он был вынужден менять формат работы и отказаться от привычного отпуска.

При этом Песков отметил, что из положительных моментов он может выделить возможность проводить больше времени с семьей и детьми.

Ранее спикер Кремля прокомментировал сравнение разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" с "русской рулеткой", которое допустила председатель Европейского агентства лекарственных средств Криста Виртумер-Хохе. Подобные высказывания, подчеркнул Песков, являются как минимум некорректным, так как российская вакцина уже неоднократно демонстрировала свою надежность и эффективность.

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