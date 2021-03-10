Голикова рассказала, станут ли прививки от COVID-19 регулярными

Коронавирус превращается в сезонную болезнь

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила в разговоре с ТАСС, что COVID-19 превращается в сезонную болезнь.

"Это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно", - сообщила заместитель председателя правительства.

Она при этом уточнила, что вопрос отмены масочного режима связан в первую очередь с темпами вакцинации, а также тем, насколько добросовестно граждане страны соблюдают сохраняющиеся ограничительные меры.

По словам Голиковой, ученые пока не могут однозначно определить, в течение какого времени держится иммунная защита. При этом стоит понимать, что вирус пока никуда не делся, хотя ситуация и стабилизируется, так что нельзя расслабляться.

Ранее вице-премьер заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России, по имеющимся на сегодняшний день прогнозам с учетом вакцинации, будет достигнут к августу 2021 года. Дата может быть сдвинута, добавила Голикова, если прививочная кампания ускорится.

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