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В Киеве открестились от ЛГБТ-подразделений в ВСУ

08:39
  • среда
  • 10 марта 2021

На Украине усмотрели российский след в распространении слухов о гей-взводе

В меньшинстве, да не в обиде. Квазипатриотический скандал на Украине. Как сообщили журналисты,  в том числе украинские, всех желающих ЛГБТ+ людей, военных и специалистов приглашают подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных Сил Украины. Службу обещали на передовой, то есть на линии разграничения, крепить суверенитет на границе с Донбассом. Возмущению националистов и военных предела не было.

Здесь уже без всякой иронии. Толерантность в этой области, которую пытаются привить Украине наряду с иными европейскими ценностями, приживается пока плохо. Буквально месяц назад Европейский парламент призвал Украину принять меры для гендерного равенства и для защиты прав ЛГБТ. Кстати, Уголовный кодекс страны не предусматривает наказания за разжигание ненависти или насилия по признаку сексуальной ориентации. Комментарии в сети были исполнены иронии, но без откровенной гомофобии.

Американский новостной канал NBC News публикует такой материал. Украинские ЛГБТ-солдаты надеются, что их служба изменит сердца и умы. Журналисты с горечью констатируют: известно, что украинские военные не особенно приветливы к ЛГБТ, однако добровольческие батальоны включают и нетрадиционные войска, так и написано, которые сражались с российским агрессором. Где конкретно шли эти нетрадиционные бои не указано, да и не важно. Главное, толерантность начала охватывать украинскую армию, несмотря на яростное неприятие националистов.

В чем, собственно, тут криминал, если люди нетрадиционной ориентации надевают украинскую военную форму, не очень понятно. Но шум поднялся великий! Выяснилось, кляты москали решили замарать честь мундиров бравых украинских военных и подбросили в Сеть объявление о создании ЛГБТ-мотопехотных частей.

"Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил", - прокомментировали в Генштабе ВСУ.

Так что пока, если увидите репортажи западных СМИ с нетрадиционными украинскими войсками, громящими российского агрессора, знайте, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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