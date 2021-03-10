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В скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри усмотрели пиар-ход

09:09
  • среда
  • 10 марта 2021

Их бренд рассчитывается на уровне одного миллиарда долларов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри.

Насколько серьёзен возникший скандал для британской королевской семьи? Подорвёт ли он авторитет монархии? На что рассчитывала Меган Маркл, вынося сор из дворца? И сколь обоснованы версии, что интервью было частью плана по созданию бренда герцогини Сассекской?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.

"У Меган Маркл всё рассчитано. Да, за это интервью она и ее муж, принц Гарри не получат деньги. Но, как пишет Daily Mail, это часть их плана по раскрутке собственного бренда. Этот бренд рассчитывается на уровне одного миллиарда долларов. Уже заключены контракты с Netflix и Spotify по 100 миллионов долларов каждый. А королевская семья молчит. И даже в случае личной атаки, так как она сделана грамотно, королевская семья говорит, что ей больно. То есть фактически сдается", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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