Российские военные отразили учебную атаку боевиков в Тартусе

Тренировка прошла успешно

В Сирии российские военные моряки провели учения по отражению атаки террористов. Согласно сценарию, к пункту базирования наших войск в Тартусе на быстроходной лодке приблизились диверсанты и попытались заминировать корабли. Их обнаружили патрульные, бои развернулись в том числе и под водой.

В акваторию Тартуса прорывается небольшой скоростной катер. По нему, со сторожевика, прикрывающего бухту и порт, открывают прицельный огонь.

Это тренировки российских боевых пловцов. Катер-нарушитель остановлен очередями из пулемета. Но за борт все же успели высадить диверсантов. За ними и начинается охота. Квадрат, где предположительно на глубину ушли аквалангисты противника, забросали гранатами. Сам катер и нескольких условных террористов, взяли буквально на абордаж.

С борта сторожевика спускаются водолазы, чтобы проверить корпус и днище. Осмотр показывает - заминировать наружную обшивку диверсанты не успели. Но теперь они пытаются прорваться вглубь гавани. Аквалангиста блокируют боевые пловцы. Короткая схватка. Перевес явно не на стороне нарушителя. И технический, и силовой.

Через несколько минут диверсанта вытаскивают из воды. Профессиональные навыки российских военных на уровне. Но это не значит, что учиться уже нечему, а тренировки только ради галочки в журнале боевой подготовки. В схватке с настоящим противником играть в поддавки никто не станет.

"Были отработаны мероприятия по отражению нападения подводных диверсантов с применением стрелкового оружия, с применением взрывчатых веществ. Считаю, что тренировка прошла успешно", - заявил Евгений Бендус, врио начальника штаба Оперативного командования в дальней оперативной зоне.

После тренировок военные разберут по минутам все этапы. Обсудят действия каждого бойца и точность выполнения каждой команды.

С наступлением весны сезон штормов заканчивается. В Средиземное море начинают активно выходить рыбаки. И не исключено, пусть даже чисто теоретически, на одной из таких лодок боевики все же могут попытаться забросить в Тартус диверсантов.

Таких прецедентов еще не было. Да и боевики отброшены от моря на десятки километров. А обстановка в прибрежной зоне Сирии, это зона особого внимания и военных и спецслужб страны. Но российские боевые пловцы хорошо помнят: "Где тонко, там и рвется". Поэтому и отрабатывают все возможные сценарии противодействия атакам на Тартус.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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