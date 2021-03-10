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Врач объяснил процесс образования новых штаммов коронавируса

08:35
  • среда
  • 10 марта 2021

Вирус начинает мутировать в ослабленном организме

Новые штаммы коронавирусной инфекции появляются в организме людей с онкологическими, аутоиммунными и хроническими заболеваниями, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

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Врач объяснил, что это происходит из-за ослабления иммунитета, в следствие чего вирус способен долгое время оставаться в организме и мутировать. При этом жизнеспособные мутации оказываются "невидимыми" для иммунитета.

Тимаков подчеркнул, что подобный измененный вирус не обязательно должен перейти к окружающим. Заразить кого-то больной может лишь в том случае, если выделяется достаточное количество вируса, но это происходит не всегда, передает РИА Новости.

"Вируса может быть недостаточно для заражения, и дальше он не передается. Но если его будет достаточно, чтобы заразить кого-то, и этот кто-то будет в активном процессе и восприимчив к вирусу, то у этого человека будет активная форма заболевания, вирус будет выделяться и попадет дальше как источник нового подтипа", - резюмировал инфекционист.

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