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Путин и Эрдоган запустят строительство третьего блока АЭС "Аккую"

08:21
  • среда
  • 10 марта 2021

Церемония пройдет в режиме видеоконференции

Владимир Путин и Рэджэп Тайип Эрдоган в среду в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую" на побережье Средиземного моря, передает "ТВ Центр".

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Объект возводят российские специалисты. Ещё в середине 70-х площадку под АЭС исследовали советские инженеры. Но замыслы турецкого руководства по сооружению в республике первой атомной электростанции воплотили в жизнь лишь спустя годы.

Старт основным работам в 2018 году президенты России и Турции дали лично. Всего энергоблоков - 4. В ноябре 2020 года в Турцию доставили корпус ядерного реактора энергоблока номер 1. Он изготовлен на заводе "Росатома" в Волгодонске.

Турецкие СМИ называют начало строительства третьего блока АЭС историческим событием. Анкара рассчитывает ввести в эксплуатацию первый реактор в год столетия республики, в 2023 году.

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