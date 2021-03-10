Легендарный композитор Александр Зацепин отмечает юбилей

Автору сотен хитов исполнилось 95

Композитор Александр Зацепин принимает сегодня поздравления с юбилеем. Народному артисту России - 95. Но его творческий потенциал, кажется, неисчерпаем. В этом году готовятся сразу несколько премьер и праздничных концертов. Любовь миллионов зрителей ему принесла работа над фильмами "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Земля Санникова". Его музыка звучит ещё более, чем в сотне кинокартин и мюзиклов.

— Какую-нибудь весёлую музыку вам или что? – спрашивает он.

В день юбилея ответ один: разумеется, весёлую. Затем играет, наверняка, зная, что песня "Про зайцев" с его лёгкой руки стала гимном целого поколения. Александру Сергеевичу вообще везло – что ни картина, то событие. Не важно, сколько этим фильмам - 40 лет или 50 – люди до сих пор всё помнят и поют.

Его мелодии перепевают народные и заслуженные артисты, блогеры и тиктокеры. А он сам грустит по золотым временам, когда смело спорил с маститыми режиссёрами.

"Там художник нарисовал, он черный такой. Бежит, как негр. Я говорю: здесь точно нужно сделать самбу. А Гайдай просил галоп какой-то написать", - рассказывает Зацепин про фильм "Операция Ы и другие приключения Шурика".

Еще были "Кавказская пленница", "Земля Санникова"… всего 120 фильмов. Но ему очень тяжело без одного, любимого режиссёра - Леонида Гайдая. И без одного, любимого поэта - Леонида Дербенёва.

"Режиссёра не стало, кино не стало . Уже условия другие", - сокрушается Зацепин.

Те, прежние, условия дали ему возможность очень быстро найти себя. Да, часто писал, чтобы просто заработать на хлеб. Но получались такие хиты, что сейчас многие помнят не фильмы, а песни.

"Фильм называется "Отважный Ширак". Вот спросишь публику – не знают. А скажешь: "Вы знаете Недоучку волшебника?" - Ааа, да-да, конечно, знаем", - рассказывает композитор.

Именно он открыл Пугачеву для кино, написал три сотни песен, за каждую из которых сражались знаменитые исполнители.

"Написалась песня "Косые дожди", которая проехала со мной весь мир. Правда! Россию: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, и еще даже за него", - рассказывает Марина Хлебникова.

"Он молодой, он красивый, он стройный. Он совершенно нормально говорит на любые темы. И никогда не скажешь, что этому человеку – за 90!" – говорит композитор Александр Журбин.

Он продолжает писать. Мелодии приходят даже во сне. Многие - на вес золота. Как легендарная музыка из фильма "31 июня" или тот самый миг между прошлым и будущим. Закончил играть и вдруг обескураживающий вопрос, заданный не как чужим, а уже как родным людям.

— Всё у вас удалось?

— Да, спасибо.

Счастье видеть его как лунь седого, но с таким молодым взглядом. И с таким щедрым и добрым сердцем.

Ольга Стрельцова, Наталья Тарасова, Андрей Булычев, Андрей Лисиченко, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"