Акцию против полицейского насилия в Афинах разогнали водометами

Мирный протест перерос в беспорядки

Массовые беспорядки в Греции. До поздней ночи на улицах Афин не прекращались погромы и столкновения с полицией. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё началось с относительно мирного марша, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Затем часть толпы атаковала полицейское отделение в одном из районов греческой столицы. Стражей порядка забрасывали бутылками с зажигательной смесью, сигнальными ракетами и дымовыми шашками. Били палками и прутьями - трое из них пострадали. Один из сотрудников получил серьезные травмы, когда его столкнули с мотоцикла. В ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

В районе проходят аресты. С требованием прекратить насилие на улицах по телевидению обратился премьер Греции. Поводом для митинга стали события 7 марта, тогда полицейские, как считают митингующие, без причины избили дубинками молодого человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"