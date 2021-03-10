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Россиян предупредили о новой схеме выманивания денег

08:20
  • среда
  • 10 марта 2021

Мошенники представляются полицейскими

Злоумышленники придумали новый способ телефонного мошенничества - они звонят гражданам под видом "расследующих утечки данных полицейских" с городских номеров и пытаются выведать банковские реквизиты. Об этом пишет РИА "Новости".

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Мошенник диктует жертве номер своего жетона, чтобы внушить доверие, а затем сообщает, что неизвестный пытался снять с ее счета деньги в отделении кредитной организации "по нотариально заверенной доверенности". Хищение, уточняет при этом преступник, предотвратили, но необходимо определить, откуда именно произошла утечка. Для этого "полицейскому" необходимо знать всё о счетах и картах "пострадавшего".

В данном случае, говорят эксперты, необходимо сразу класть трубку. Дело в том, что сотрудники правоохранительных органов в подобных случаях запрашивают у банка всю интересующую их информацию напрямую. Выдают мошенников обычно просьбы дать подробные пояснения по делу здесь и сейчас - по телефону.

Ранее стало известно, что за минувший год в России совершили около 15 миллионов мошеннических звонков. В этом году их, по прогнозам, будет уже 19 миллионов.

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