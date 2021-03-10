Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба

От занимаемой должности Оник Гаспарян освобожден с 10 марта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глава Генерального штаба страны Оник Гаспарян с 10 марта освобожден от занимаемой должности.

"Президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде", - цитирует пресс-службу армянского правительства ТАСС.

В Армении с 25 февраля проходят массовые акции противников и сторонников Пашиняна. Прежде Гаспарян потребовал отставки главы кабмина. Пашинян расценил это как попытку военного переворота.

При этом против лидера оппозиции страны Вазгена Манукяна возбудили уголовное дело. Речь идет о статье о призывах к насильственному захвату власти.

Требующие отставки Пашиняна уже несколько дней перекрывают примыкающий к Национальному собранию проспект Маршала Баграмяна, происходят стычки с полицией.

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