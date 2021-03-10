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Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий

08:46
  • среда
  • 10 марта 2021

Актер в последние годы жил в Норвегии

На 96-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий, сообщила в Facebook его дочь Ирина.

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"Поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8 взял… и ушел…", - написала Ирина Конопацкая.

Как уточняет РИА "Новости", артист в последние годы проживал в норвежском городе Тронхейм.

Активная карьера Конопацкого продолжалась с 1940 по 2000 год. Он выходил на сцену Рижского, Тбилисского драматического и Иркутского драматического театров, играл, в частности, в спектаклях "Хождение по мукам", "Забыть Герострата", "Убийство Гонзаго" и "Невеста из Парижа".

В кино Конопацкий известен по ролям в картинах "Иду на грозу", "Начальник Чукотки", "Не болит голова у дятла" и "Время летать".

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