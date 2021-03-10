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Россиян научили выбирать хлеб

09:36
  • среда
  • 10 марта 2021

Качество хлеба зависит от многих факторов

Хлеб из-за своей пользы для организма является одним из основных продуктов питания россиян, однако не все умеют его правильно выбирать. В Роскачестве рассказали, какие правила нужно знать, чтобы купить качественные хлебобулочные изделия.
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Во многом качество хлеба зависит не только от качества исходных продуктов, но также от рецептуры, соблюдения технологического регламента приготовления и условий хранения. Даже небольшие изменения влажности или кислотности могут сказаться на перевариваемости продукта и усвоении полезных веществ. Кроме того, стоит помнить, что хлеб, как правило, не является средой для развития и размножения микроорганизмов, вызывающих пищевые отравления. Вместо этого он может заплесневеть, на хлебе появляется картофельная болезнь или же его поражают пигментообразующие бактерии.

Чтобы получить качественный хлеб, стоит покупать его в стационарных организациях торговли, в которых созданы условия для его реализации и хранения. Кроме того, не стоит покупать хлеб, если его упаковка повреждена или грязная.

В ведомстве подчеркнули, что при покупке хлебобулочных изделий не нужно забывать изучать этикетку – на ней должны быть указаны сведения о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе продукта.

Что касается состава, то специалисты Роспотребнадзора советуют отдавать предпочтение хлебу, обогащенному витаминами микронутриентами и минеральными веществами. В состав такого продукта входят ржаная мука, отруби и мука грубого помола.

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