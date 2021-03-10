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Подозреваемый в убийстве младенца задержан в Приамурье

09:17
  • среда
  • 10 марта 2021

Возбуждено уголовное дело

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о задержании подозреваемого в убийстве полуторамесячного мальчика в поселке Магдагачи Амурской области.

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Уточняется, что мужчина проживал с женщиной и двумя ее детьми в квартире. 6 марта, когда сожительница была у матери, подозреваемый напал на младенца и нанес тому несовместимые с жизнью повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Семью ребенка ожидает проверка. Подозреваемого уже допросили. О его мотивах пока ничего не известно.

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