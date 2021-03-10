Некоторые госуслуги станут недоступными без биометрии

Россиян хотят простимулировать сдавать биометрию

В Минцифры считают нужным активизировать сбор биометрических данных россиян. Согласно предложению, это может быть сделано при помощи ограничения доступа к ряду госуслуг.

В ведомстве рассчитывают за два года увеличить число записей в Единой биометрической системе с текущих 164 тысяч до 70 миллионов. При этом стимулировать граждан сдавать биометрию могут посредством "административных мер", среди которых ограничение удаленного доступа к части госуслуг при отсутствии биометрических сведений, передает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник.

Единая биометрическая система появилась в 2018 году по инициативе Минцифры и Банка России. Благодаря этому у россиян появилась возможность получать кредиты, а также открывать вклады и счета при помощи идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации. Благодаря хранению данных сразу в двух системах можно получать обслуживание даже без паспорта.

Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков, но с 1 января этого года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ. Безопасность биометрических данных обеспечивают Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Центробанк и ФСБ, а ответственность за персональных данных в ЕБС, ГИС и КБС легла на Роскомнадзор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"