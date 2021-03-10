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В "Росатоме" изобрели ракету-ловушку для беспилотников

09:19
  • среда
  • 10 марта 2021

Она выпускает из себя сеть

Российские ученые разработали новое устройство для борьбы с беспилотниками - это ракета, выпускающая из себя захватывающую дроны сеть. Об этом пишет РИА "Новости".

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Принадлежит идея РФЯЦ-ВНИИТФ - одному из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Запатентовали изобретение в марте 2021 года.

В состав системы входят блок наведения, блок пеленгации и ракета с контейнером внутри. В контейнере - сеть. Ее растягивают специальные грузы, обеспечивая захват дрона. Уже имеющиеся сегодня в России ловушки для дронов неэффективны, считают авторы проекта, против способных совершать сложные маневры БПЛА.

Сейчас идет разработка документации к изделию, запланированы предварительные испытания. При этом подчеркивается, что расчеты подтверждают его работоспособность. 

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