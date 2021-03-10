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Собянин рассказал о самых популярных сервисах метро для пассажиров

09:35
  • среда
  • 10 марта 2021

Поездки стали удобнее

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о наиболее популярных сервисах, которые сделали Московское метро удобнее для пассажиров. Особенно актуально это для жителей спальных районов, которые тратят в день по 60-70 минут на дорогу в центр.

Одним из таких сервисов стали карты "Тройка". Их мэр назвал убийцами очередей. Собянин напомнил, что когда-то 15-20 минут в очереди в кассу были нормой, особенно в утренние часы и в начале месяца. Все изменилось 8 лет назад с появлением первых автоматов по продаже билетов и "Троек". Сейчас с их помощью совершается больше 90% поездок.

Уже в этом году будет запущена виртуальная "Тройка". Проезд можно будет оплатить с помощью смартфона. Кроме того, расширяется география работы карты. В прошлом году она появилась в Туле, а с этого года "Тройкой" можно расплатиться на более чем 400 маршрутах Московской области.

Также Собянин отметил снижение шума в новых поездах – на 15% по сравнению с "номерными" вагонами, и о навигации в метро. Кроме того, в московской подземке появились вендинговые автоматы и онлайн-библиотека.

Скрашивает поездки горожан в метро и музыка. Она начала звучать в подземке еще в начале девяностых, но тогда многие музыканты не заботились о качестве исполнения и зачастую устраивались в переходах так, что создавали давку. Все изменилось в 2016 году. На специальных площадках в метро выступали Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов и многие другие музыканты. Всего в метро до пандемии прошло около 90 тысяч концертов.

Также Сергей Собянин рассказал о появившихся в метро терминалах для выдачи SIM-карт, стойках "Живое общение", центре обеспечения мобильности пассажиров, информационных экранах в вагонах, экскурсиях, и модульных туалетах на станциях.

"Мы начали работу по внедрению пассажирских сервисов в метро еще в 2011 г. и будем продолжать ее, пока не иссякнут новые идеи. А как показывает жизнь, новые идеи не иссякают никогда", - подытожил мэр.

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