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Сергунина: Московские компании теперь могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора

09:41
  • среда
  • 10 марта 2021

Власти Москвы продолжают поддерживать столичный бизнес

На сайте Московского инновационного кластера появился новый сервис, благодаря которому предприниматели могут рассчитать положенный им размер государственной поддержки.
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"На сайте Московского инновационного кластера (МИК) запущен новый сервис, позволяющий рассчитать размер государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании", - сказано на официальном сайте мэра Москвы.

При этом сам сервис по принципу работы схож с онлайн-калькуляторами на сайтах банков. Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера, объяснила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Отмечается, что раньше представителям бизнеса приходилось самостоятельно высчитывать размер потенциальной поддержки, исходя из затрат. Благодаря новому инструменту предприниматели смогут избежать ошибок при подсчете и узнать точную доступную им сумму.

Сергунина подчеркнула, что в первую очередь речь идет о компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового дела или пополнения оборотных средств.

На сегодняшний день на платформе МИК действует 18 сервисов, в том числе навигатор более чем по 200 мерам поддержки. При этом заявку на часть мер можно подать онлайн.

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