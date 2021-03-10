Первый американский штат разрешил вакцинацию от COVID-19 с 16 лет

Использоваться будет препарат компании Pfizer

Аляска стала первым штатом США, разрешившим вакцинироваться от коронавируса лицам 16-летнего возраста и старше. Об этом у себя в Twitter сообщил губернатор Аляски Майк Данливи.

По его словам, решение вступает в силу немедленно.

"Это важный шаг в рамках усилий, которые предпринимаются для остановки распространения вируса", - отметил политик.

Американские СМИ уточняют, что доступен для людей в возрасте 16 лет и старше будет препарат компании Pfizer. Также в Аляске применяются вакцины Johnson & Johnson и Moderna.

Всего в штате на данный момент прививку получили около 16% населения.

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