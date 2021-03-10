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Депутат МГД Титов: Меры поддержки технологического сектора помогают сохранить ликвидность в отрасли

10:07
  • среда
  • 10 марта 2021

Столичный бизнес получает поддержку от города

Меры по поддержке технологического сектора, проводимые в Москве, позволили сохранить ликвидность в отрасли, заявил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов.

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"Москва увеличила в девять раз объем финансовой поддержки технологических компаний в 2020 году. На эти нужды направлено 1,2 миллиарда рублей, что позволило предприятиям компенсировать расходы по многим направлениям. Комплекс мер поддержки включает множество направлений: это компенсация расходов на приобретение и лизинг оборудования, программного обеспечения, обслуживание банковских кредитов, обучение сотрудников, выставочную деятельность, продвижение продукции", - заявил Титов.

По мнению парламентария, во время пандемии коронавируса подобные меры позволили избежать опасного снижения объемов продаж нового оборудования и ПО, а также кризиса неплатежей в сопряженных сферах.

"На это были направлены компенсации, что позволило стимулировать движение денежных потоков. Все эти деньги работают, и они работают на будущее предприятий технологического сектора как инвестиции в основные средства и человеческий капитал", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что особенно востребованными меры поддержки оказались у инновационных предприятий – резиденты технопарков города и участники Московского инновационного кластера активнее всего пользуются всем спектром мер поддержки. Всего эти предприятия получили компенсации на сумму 434 миллиона рублей. При этом в участники Московского инновационного кластера активнее всего пользуются всем спектром мер поддержки, а также развитие экспорта.

"Инновационная продукция часто бывает уникальной в своем роде, и эти решения сразу ориентированы на международный рынок. Для поддержки таких производств работает программа кешбэка для экспортеров, кроме того, Москва помогает провести сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию проекта к выходу на международный рынок и транспортировку товаров за рубеж. Все это в сумме работает на устойчивость инновационного высокотехнологического производства в Москве", - заключил Титов.

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