Опрос показал, сколько россиян не дают коллегам в долг "до получки"

Мужчины готовы оказать финансовую помощь чаще женщин

Как показал опрос сервиса SuperJob, результатами которого делится "Интерфакс", 22% работающих россиян никогда не одалживают коллегам денег до получки.

Также в исследовании сказано, что вообще никогда не дают сослуживцам в долг 24% граждан в возрастной группе от 35 до 44 лет.

Готовы дать денег в долг до получки 10% респондентов. Участники опроса в возрасте от 45 лет поступают так в два раза чаще по сравнению с группой от 18 до 24 лет.

Отмечается, что мужчины чаще женщин готовы поддержать коллег финансово.

Работающий россиянин в среднем дает взаймы 5800 рублей, при этом опрошенные в возрасте от 45 лет могут одолжить в пределах 6300 рублей.

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