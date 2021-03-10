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Умерла Людмила Лядова

10:06
  • среда
  • 10 марта 2021

В конце февраля она попала в больницу с коронавирусом

В Москве скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова.  Ей было 95 лет.

О смерти Лядовой агентству РИА Новости сообщила ее администратор Галина Горбенко. Актриса умерла в одной из столичных больниц, куда была госпитализирована в феврале с коронавирусом и 75-процентным поражением легких.

7 марта представитель Лядовой сообщил, что в состоянии актрисы наметилась положительная динамика. Она могла дышать самостоятельно, но продолжала использовать кислородную маску.

Людмила Лядова в программе "Мой герой"

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге. Окончила Уральскую консерваторию. Написала музыку более чем к 800 песням. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.

 

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Людмила Лядова
Людмила Лядова
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