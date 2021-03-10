Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников

Доклад кабмина должен быть подготовлен до 20 апреля

На сайте Кремля опубликовали перечень поручений, который президент России Владимир Путин дал по итогам совещания с правительством. Там, в частности, указано, что кабмин должен проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников в стране.

"Определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года", - уточняется в документе.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 20 апреля.

Ранее старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН пожаловалась Путину на то, что по майским указам ее зарплата должна составлять 200% от средней по региону, но в итоге она получает на руки на полной ставке 25 тысяч рублей вместо 80 тысяч. Глава государства дал указания разобраться в ситуации.

В феврале опрос сервиса "Работа.ру" показал, что должность с лучшей зарплатой можно найти в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, на хороший оклад рассчитывают в Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.

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