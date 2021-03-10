Названы продукты для профилактики весенней депрессии

Весной многие страдают от упадка сил

Весенняя депрессия возникает из-за дисбаланса химических веществ в организме и дефицита энергии. Избежать сезонных колебаний настроения можно, если немного изменить свой привычный рацион.

На настроение сильно влияет нехватка витамина D. Восполнить его можно, если употреблять в пищу форель или лосось, пишет ФАН.

Избавиться от тревожности поможет животный белок и зеленые листовые овощи. Ну а порадовать себя и легко поднять настроение можно кусочком темного шоколада.

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