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Названы продукты для профилактики весенней депрессии

10:33
  • среда
  • 10 марта 2021

Весной многие страдают от упадка сил

Весенняя депрессия возникает из-за дисбаланса химических веществ в организме и дефицита энергии. Избежать сезонных колебаний настроения можно, если немного изменить свой привычный рацион.
Диетологи назвали безвредные для "ночного перекуса" продукты

На настроение сильно влияет нехватка витамина D. Восполнить его можно, если употреблять в пищу форель или лосось, пишет ФАН.

Избавиться от тревожности поможет животный белок и зеленые листовые овощи. Ну а порадовать себя и легко поднять настроение можно кусочком темного шоколада.

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Весенняя депрессия
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