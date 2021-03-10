В Приморье семья утонула, провалившись под лед на автомобиле

Водитель выехал на лед, чтобы сократить путь, сообщили в СКР

В Приморье погибла семья из пяти человек: три ребёнка и два взрослых. Их автомобиль провалился под лёд, когда они возвращались с рыбалки. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. МЧС предупреждает - сейчас находиться на льду опасно. Но любителей рыбалки это не останавливает.

О трагедии на реке Раздольная с трудом рассказывают даже сами спасатели. Семейная пара с тремя детьми отправилась на рыбалку и перестала выходить на связь. Родственники обратились в полицию. Недалеко от устья реки нашли вмерзший в воду автомобиль, рядом лежало замерзшее тело женщины.

Поисковые работы осложняет подледное течение. Тело мужчины могло отнести от места происшествия. Но водолазы продолжают работы. Следствие возбудило уголовное дело.

"В настоящее время поиски мужчины - супруга погибшей продолжаются. По предварительным данным, водитель автомобиля решил сократить путь и выехал на лед. Машина ушла под воду вместе с пассажирами", - говорится в сообщении СКР.

И это не единичный случай. С начала года уже погибли шесть рыбаков. Сообщения поступают из разных районов края. Сейчас ледовое поле уже практически разрушено и на море и на реках. Что хорошо видно с высоты.

В Приморье постепенно устанавливается весенняя погода, столбик термометра ползет вверх. Но рыбаков-любителей это не останавливает. Они продолжают сезон. Выходят на хрупкий лед, несмотря на то, что в нескольких метрах - открытое течение.

Даже пешие прогулки по льду сейчас могут обернуться трагедией. Утром, когда еще немного морозно, рыбаки уходят далеко от берега, а к обеду уже есть вероятность не вернуться.

Безобидное хобби два раза в год может стать опасным: осенью, когда лед еще не встал, и весной, когда начинает таять. Но желание помедитировать с удочкой порой сильнее здравого смысла.

По мнению рыбаков, при такой погоде можно еще до конца месяца не закрывать сезон. Спасателям ничего не остается, как напоминать, что это опасно для жизни. Кроме того, выезд на лед облагается штрафом до трех тысяч рублей.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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