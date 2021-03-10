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Премьер Греции призвал народ остановить кровопролитие

11:44
  • среда
  • 10 марта 2021

Протесты в Афинах продолжаются уже третий день

Напали на полицейский участок и жестоко избили спецназовца. В Афинах проходит новая акция протеста. Среди участников оказались анархисты и радикалы, вооружённые железными прутьями и бутылками с зажигательной смесью.

Тихий район Неа-Змирни в южном пригороде Афин сейчас напоминает поле битвы. Центральные кварталы укутаны клубами едкого дыма. Повсюду слышны взрывы петард и файеров. То, что задумывалось как мирный протест против злоупотребления властью полицейскими, стремительно переросло в хаос и анархию.

В правоохранителей, которые хоть как-то пытаются усмирить гнев толпы, то и дело летят дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. Атмосфера накалена до предела. Полиция реагирует быстро. И вот уже в толпу погромщиков летят светошумовые гранаты. Пришлось применять и слезоточивый газ. Прогнать мятежников с улиц пытались даже жители района, но не вышло. Такой прохладный приём, кажется, ещё больше раззадорил протестующих. Когда закончилась пиротехника, в сотрудников правопорядка полетели уже палки и бутылки. Сообщается, что от действий разгорячённой толпы пострадали трое полицейских. Один получил черепно-мозговую травму, ещё двое - лёгкие ранения. Им быстро оказали необходимую помощь. По информации некоторых групп в соцсетях, количество пострадавших среди протестующих исчисляется десятками. С призывом остановить кровопролитие, к народу обратился премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

"Те печальные картины насилия, которые мы все видели сегодня вечером в Афинах, должны стать последними! В такие моменты должны преобладать самообладание и спокойствие.  Я не позволю никому разделить нас", - сказал он.

Протесты в Афинах продолжаются уже третий день. На улицы Неа-Змирни местные вышли после случая превышения полицейскими должностных полномочий. На прошлой неделе сотрудники правопорядка избили дубинками молодого человека. По факту массовых митингов уже арестовано 10 человек, но успокаиваться никто явно не собирается.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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