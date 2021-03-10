"Вирус никуда не уходит": Голикова призвала россиян беречь себя и своих близких

Вице-премьер не исключила регулярную вакцинацию от COVID-19

Прививку от коронавируса уже сделали 2,5 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В том числе благодаря массовой вакцинации заболеваемость ковидом в нашей стране идет на спад. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 9 тысяч 79 новых случаев.

В Самаре полным ходом идет подготовка к Параду Победы. Примета времени: военнослужащим-участникам марша предлагают сделать прививку от коронавируса. На сегодня вакцинацию прошли уже 120 человек. Перед инъекцией каждого солдата и офицера информируют о действии препарата и проверяют состояние здоровья.

Продолжается бесплатная добровольная вакцинация в Москве. С сегодняшнего дня в столице открываются еще два прививочных пункта - в торговых центрах "Круг" и "Тройка". Прием ведется и на ВДНХ, в театре "Геликон опера", флагманском офисе "Мои документы" и ряде крупных торговых центров. Как сообщили в мэрии, вакцинация в выездных пунктах привлекает все большее число москвичей. В России, по последним данным, два компонента вакцины получили уже 2,5 миллиона человек. Пять миллионов прошли первый этап вакцинации. Но, как подчеркнула в интервью ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова, расслабляться пока рано.

"Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно. Конечно, сейчас все подрасслаблены и считают, что COVID-19 уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус ещё никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких", - обратилась к россиянам Голикова.

Российская вакцина "Спутник V" получает признание во все большем числе стран мира. Накануне партию препарата доставили в Тунис. В аэропорту столицы самолет с грузом встречал министр здравоохранения страны.

"В первую очередь необходимо привить медицинский персонал, работающий на передовой, а также людей старше 75 лет. В дальнейшем наша цель - вакцинировать половину населения Туниса", - сообщил глава Минздрава Туниса Фаузи Мехди.

Представители Всемирной организации здравоохранения и крупных фармацевтических компаний в режиме видеоконференции обсудили проблемы производства вакцин против COVID-19. Сошлись во мнении, что основными препятствиями на пути расширения выпуска препаратов являются недостаточные производственные мощности и нехватка ингредиентов. Не обошли и проблему тестирования и качества. Так, в Австрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca после смерти 49-летней женщины. В Литве жительница Паневежиса умерла после прививки Pfizer. А в Японии на этот препарат зафиксировано уже 9 случаев сильнейшей аллергической реакции. Но все понимают: альтернативы вакцинации все равно нет.

Лидер по числу заболевших и умерших - США - по-прежнему сталкиваются с острой нехваткой препаратов. Но президент Джо Байден продолжает заявлять: от планов вакцинировать взрослое население к лету не откажется. В Штатах вообще любят планы и символические жесты. В Вашингтоне одну из первых доз прививки и сертификат отправили в музей истории США наряду с другими материалами, посвященными борьбе с COVID-19. А в Калифорнии губернатор выступил с обращением к населению на пустом 56-тысячном стадионе. Примерно столько человек погибли в штате от коронавируса.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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