Под градом вулканических бомб: ученые подобрались к подножию Ключевской Сопки

Извержение вулкана усилилось

На Камчатке извергается самый высокий вулкан Евразии - Ключевская Сопка. Из кратера движутся потоки лавы. Постоянно происходят выбросы вулканических бомб. Населённые пункты - всего в 30 километрах. А ученые прямо сейчас практически у подножия вулкана проводят масштабное исследование.

Апокалипсическое зрелище: склон бороздят огненные реки. Это проснулся самый большой вулкан Евразии - Ключевская сопка. Лава растапливает залежи снега и дальше по курсу - огромный ледник. Но опасность представляет не она, грязевые потоки на полной скорости несутся вниз. Они могут размыть дороги между поселками и нарушить экологический баланс рек.

"Лава сразу входит в этот ледник и сразу начинает его топить. И грязь уже давно, еще в первые дни достигла поселка Ключи, но не самого поселка, а существенно в стороне по сухим речкам.... Поэтому самому поселку это не угрожает", - говорит директор Вулканариума Сергей Самойленко.

Вулканологи для того и работают сейчас на месте, чтобы, если что-то пойдет не так, оперативно оповестить МЧС. Пока же опасений нет и в центре их внимания - наука. Огромное везение: впервые с 90-х годов трещины возникли у подножия исполина. Так называемый боковой прорыв. К нему подобраться легче, чем к вершине.

"Планировали добраться до самого извержения, оценить его размеры, цвет, интенсивность извержения, отобрать горные породы, свежей лавы, температурные аномалии, провести аэрофотосъемку, мы это сделали", - говорит старший научный сотрудник лаборатории геодезии и дистанционных методов исследований института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.

В итоге, ученые лучше понимают процессы, происходящие в глубине земной коры. В помощь - современное оборудование, полученное в рамках нацпроекта "Наука". Прибор синхронного термического анализа, к примеру, показывает, где безопасно строить новые здания. Газовый хроматограф раскрывает свойства геотермальной воды - источника альтернативной электроэнергии на Камчатке. Беспилотник же зависает над самим кратером, производя уникальную съемку.

"Мы наблюдаем, что постепенно происходит затухание данного прорыва, он перешел в фазу достаточно спокойного истечения лавовых потоков", - говорит Мельников.

Тем не менее, работы еще немало. Ежегодно вулкан извергается до семи раз. Это много, например, в Исландии такое происходит раз в несколько лет. Российские специалисты, и их в этом поддерживают зарубежные коллеги, предлагают создать здесь Международный вулканологический центр. Наблюдения помогут не только обезопасить людей, которые живут неподалеку, но и просчитывать последствия катаклизмов на всем побережье Тихого океана.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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