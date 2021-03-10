Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Георгия Журавлева

У мальчика - врожденный порок сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение шестилетнего Георгия Журавлёва. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика врожденный порок сердца - единственный желудочек.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё почти 400 тысяч рублей. Жора перенёс уже 5 тяжёлых операций. Ему перестроили сосуды под его сердце. Но началось осложнение, о котором предупреждали врачи. У мальчика снижается уровень кислорода в крови и срочно требуется ещё одна операция.

Мы продолжаем помогать Жоре все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Или можно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Георгия Журавлева, программа 1177

Видео: смотрите репортаж о сборе средств на лечение Георгия Журавлева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"