Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Георгия Журавлева

У мальчика - врожденный порок сердца
Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение шестилетнего Георгия Журавлёва. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика врожденный порок сердца - единственный желудочек.
За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё почти 400 тысяч рублей. Жора перенёс уже 5 тяжёлых операций. Ему перестроили сосуды под его сердце. Но началось осложнение, о котором предупреждали врачи. У мальчика снижается уровень кислорода в крови и срочно требуется ещё одна операция.
Мы продолжаем помогать Жоре все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Или можно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь.
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Георгия Журавлева, программа 1177
Видео: смотрите репортаж о сборе средств на лечение Георгия ЖуравлеваВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"