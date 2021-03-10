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Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой

10:22
  • среда
  • 10 марта 2021

Работу соцсети в России замедлили

Роскомнадзор сообщил у себя на сайте, что по состоянию на 10 марта 2021 года администрация соцсети Twitter не удалила 3168 материалов с запрещенной информацией - в том числе 2569 постов с призывами к совершению несовершеннолетними суицида.

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Кроме того, подчеркнули в ведомстве, Twitter демонстративно проигнорировал требование властей удалять призывы к массовым самоубийствам 3 марта 2021 года. В связи с этим сервис внесен в перечень угроз.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы соцсети - на 100% мобильных устройств и на 50% персональных компьютеров. Если Twitter продолжит игнорировать требования закона, ему грозит блокировка на территории России, уточнили представители регулятора.

Чтобы этого избежать, соцсеть должна удалить противоправный контент.

Ранее стало известно, что на Twitter и Facebook были составлены по три протокола за отказ удалять информацию о несогласованных с властями уличных акциях. По каждому компаниям грозят штрафы в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

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