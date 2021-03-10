Названо число официально безработных в России

Оно постепенно снижается

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе своего выступления на заседании профильного комитета Государственной думы рассказал о ситуации с безработицей в России.

"На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек", - цитирует слова главы Минтруда ТАСС.

В феврале замглавы ведомства Елена Мухтиярова называла цифру 2,4 миллиона человек.

Как ранее сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, показатели безработицы по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, происходит активное восстановление занятости.

По словам министра, пострадавшим от пандемии отраслям оказывается поддержка, совместно с Минтрудом готовятся предложения по дополнительному профессиональному обучению.

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