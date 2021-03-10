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Названо число официально безработных в России

10:45
  • среда
  • 10 марта 2021

Оно постепенно снижается

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе своего выступления на заседании профильного комитета Государственной думы рассказал о ситуации с безработицей в России.

Путин дал поручение по мерам содействия трудоустройству безработных
Уровень официальной безработицы в Москве сократился до 1%

"На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек", - цитирует слова главы Минтруда ТАСС.

В феврале замглавы ведомства Елена Мухтиярова называла цифру 2,4 миллиона человек.

Как ранее сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, показатели безработицы по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, происходит активное восстановление занятости.

По словам министра, пострадавшим от пандемии отраслям оказывается поддержка, совместно с Минтрудом готовятся предложения по дополнительному профессиональному обучению.

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