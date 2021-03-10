В Минцифры опровергли сообщения о связи биометрии с доступом к госуслугам

Отсутствие биометрических данных не скажется на получении услуг

В Минцифры прокомментировали новости о связи биометрии с доступом к ряду госуслуг. Ранее в Сети появилась информация, согласно которой без биометрических данных нельзя будет получить некоторые услуги в онлайн-формате.

В ведомстве заявили, что наличие или отсутствие биометрии никак не повлияет на доступ россиян к госуслугам, биометрические данные могут лишь использоваться в качестве дополнительного фактора аутентификации по желанию пользователя.

"Доступ ко всем услугам на Едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации по связке "логин и пароль". Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации. Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам", - отметил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас рассматриваются возможности использования ЕБС в различных сферах правоотношений. Предполагается, что сферы применения биометрических данных будут расти в зависимости от запросов общества, передает ТАСС.

"В данный момент зарегистрироваться в системе можно в отделениях банков, сдав свои биометрические данные. Кроме того, Минцифры совместно с уполномоченными ФОИВами ведет работы по организации возможности сбора биометрических образцов по желанию граждан в МФЦ. По мере расширения сфер применения ЕБС данный способ идентификации потенциально может быть востребован у большинства россиян", - отметили в ведомстве.

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