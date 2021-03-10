В России за сутки выявили чуть больше 9 тысяч заболевших COVID-19

Это самый низкий показатель с 1 октября

В России за минувшие сутки выявили 9079 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с 1 октября. Общее число инфицированных достигло 4351553.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1116. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 959 человек, в Нижегородской области - 378, в Подмосковье - 291.

Выздоровели за сутки 13350 человек. Скончались 466 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3945527 человек. Общее число умерших достигло 90275.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 113,8 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 510534 человека.

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