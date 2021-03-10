Малышева объяснила, почему ее сыновья живут в США

Сама ведущая "остается русской с ног до головы"

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, с чем связано желание ее сыновей жить за пределам России, а именно - в Соединенных Штатах.

По словам ведущей, ее старший сын работает в американском госпитале и получает дополнительное врачебное образование. Младший же руководит интернет-компанией, в которой трудоустроены в том числе российские граждане.

"Они в прямом смысле люди мира, в молодежной среде это очень развито", - отметила Малышева в интервью Teleprogramma.pro.

Вместе с тем врач заявила, что сама "остается русской с ног до головы" и "живет по прежним законам".

Ранее Малышева призвала сделать прививку от коронавируса россиян из группы риска. К ним относятся люди старше 65 лет, а также те, кто страдает от ожирения, диабета, болезней почек, легких и сердца.

"Прививка - это ваш выбор. Сделайте правильный выбор", - сказала телеведущая.

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