Депутат МГД Козлов: Вопрос об обязательной ежедневной влажной уборке подъездов требует доработки

Должны быть учтены интересы всех сторон

Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов уверен, что вопрос об обязательной ежедневной влажной уборке подъездов нуждается в доработке.

Депутат напомнил, что с 1 марта этого года в России начали действовать новые СанПиН о содержании поселений и эксплуатации помещений. Согласно документу, влажная уборка мест общего пользования с применением чистящих и моющих средств в подъездах многоквартирных домов будет проводиться ежедневно. Козлов отметил, что в таком случае закупка инвентаря, моющих средств и оплата труда лягут на плечи собственников жилья.

"Существенно должны будут увеличиться траты на жилищные услуги. А если собственники не согласятся, то управляющая организация не сможет выполнять эти функции и получит штраф. И снова это будут деньги собственников. То есть эти санитарные правила в любом случае приводят в тупик, поэтому их нужно менять", - заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что во многом новые нормы обязаны своим появлением пандемии коронавируса. Однако болезнь постепенно отступает, это тоже следует учитывать. По мнению депутата, недопустимо провоцировать конфликт между управляющими организациями и жителями – действующие нормы должны учитывать интересы всех участников процесса.

"Я направил обращение в Роспотребнадзор, где прошу их скорректировать новые нормы. Разумеется, во время пандемии все понимали и принимали необходимость ежедневной влажной уборки, однако это осталось во вчерашнем дне. Поэтому частоту влажной уборки мест общего пользования должны определять сами собственники", - заключил парламентарий.

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