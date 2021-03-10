Загитова пожаловалась на проблемы со словарным запасом

Пришлось заниматься с репетитором

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как для работы на шоу "Ледниковый период" ей пришлось заниматься с языковым репетитором. По ее словам, потребовалось много занятий.

"Мы разговаривали о разных вещах. Вот, например, черная дырка в стене - опишите ее. Ну, черная… ну, дыра… Что про нее еще можно сказать?", - вспомнила спортсменка в интервью РБК.

Помогло в итоге общение со звездами шоу-бизнеса, которые "не лезут за словом в карман".

"Мне нужно было задавать достаточно провокационные вопросы. От меня этого требовали, и хочешь не хочешь, а работу выполнить нужно", - отметила Загитова.

Она добавила, что сначала ей помогали с вопросами, но потом она решила, что легче будет придумывать их самой.

Загитова стала вести "Ледниковый период" в сентябре 2020-го в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Чемпионка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Помимо золота Олимпиады, в ее активе победы в финале серии Гран-при, а также на чемпионатах мира и Европы.

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