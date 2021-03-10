Петросян несколько часов рассказывал в суде о любимой коллекции

Он и Степаненко не могут поделить имущество вот уже два года

Юморист Евгений Петросян лично посетил очередное заседание суда по разделу имущества с бывшей женой Еленой Степаненко и даже рассказал судье о любимых предметах быта.

Раздел совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко продолжается вот уже больше двух лет, а список ценностей занимает тысячу страниц. Суду предстоит решить судьбу недвижимости в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, двух больших квартир в Сеченовском переулке, двух — на Ростовской набережной, "однушки" в Большом Кондратьевском переулке, автомобилей и большой коллекции предметов искусства.

При этом больше всего юморист, похоже, переживает именно за свою коллекцию картин, антиквариата и книг. Петросян вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным специально посетил заседание Хамовнического суда столицы, чтобы рассказать судье о дорогих сердцу вещах. К слову, заседание затянулось на несколько часов.

"Петросян очень подробно остановился на моменте, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе", - передает СтарХит слова источника.

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