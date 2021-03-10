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От коронавируса в Москве вылечились еще 1453 пациента

11:45
  • среда
  • 10 марта 2021

Госпитализированы за сутки 796 человек

В Москве после прохождения лечения выздоровели от коронавирусной инфекции еще 1453 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. Всего в столице поправились уже 914626 пациентов.

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"Подтверждено 1116 новых случаев заражения, госпитализировано 796 человек, скончался 51 пациент", - уточнили в оперштабе, вновь призвав вызывать врача и оставаться дома при симптомах ОРВИ.

Всего в России за сутки выявили 9079 случаев COVID-19, что стало самым низким показателем с 1 октября. Общее число инфицированных - 4351553.

За весь период пандемии в стране вылечились 3945527 человек. Скончались 90275 пациентов.

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