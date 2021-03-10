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Создана маска от COVID-19, которую надевают только на нос

12:10
  • среда
  • 10 марта 2021

Ее нужно носить, когда ешь

В Мексике придумали защищающую от коронавируса маску, которую надевают только на нос. Изобретение принадлежит ученым Национального политехнического института, передает РИА "Новости".

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Авторы разработки объясняют, что новая модель Mask Eating не призвана заменить обычную маску, но, напротив, должна усилить меры по защите здоровья. Носить ее рекомендуется во время приема пищи, а также в ходе приема у стоматолога.

Как рассказал координатор проекта Акоста Альтамирано, рассматривались разные материалы производства, в итоге же был найден оптимальный вариант изготовления, соответствующий стандартам качества.

В настоящее время с одной из крупных компаний ведутся переговоры о массовом выпуске таких изделий.

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