Создана маска от COVID-19, которую надевают только на нос

Ее нужно носить, когда ешь

В Мексике придумали защищающую от коронавируса маску, которую надевают только на нос. Изобретение принадлежит ученым Национального политехнического института, передает РИА "Новости".

Авторы разработки объясняют, что новая модель Mask Eating не призвана заменить обычную маску, но, напротив, должна усилить меры по защите здоровья. Носить ее рекомендуется во время приема пищи, а также в ходе приема у стоматолога.

Как рассказал координатор проекта Акоста Альтамирано, рассматривались разные материалы производства, в итоге же был найден оптимальный вариант изготовления, соответствующий стандартам качества.

В настоящее время с одной из крупных компаний ведутся переговоры о массовом выпуске таких изделий.

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