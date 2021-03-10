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Депутат МГД Герасимов: В Москве может появиться памятник врачам - героям борьбы с пандемией

12:08
  • среда
  • 10 марта 2021

Пандемия вновь показала значимость профессии

Памятник медикам, боровшимся с пандемией COVID-19, может появиться в Москве. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, народный артист России Евгений Герасимов. Он может разместиться на Плющихе.

По словам депутата, пандемия коронавируса показала, насколько важна и трудна профессия медика, и какой самоотверженности она требует. Человечество будто вернулось во времена войн или эпидемий чумы, холеры и оспы, заметил парламентарий.

"Суточные, а порой и недельные вахты в "красных зонах", поиск оптимального протокола лечения в тяжелейших условиях, когда цена ошибки – жизни и здоровье пациентов – это несомненный подвиг. Медики бесстрашно работали на переднем крае пандемии, осознанно рисковали собственной жизнью – и многих, слишком многих прекрасных врачей мы потеряли в прошлом году", - сказал Герасимов.

Депутат рассказал, что проект мемориала уже разрабатывается. Предполагается что это будет стела с крестом на вершине и надписью "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". На стеле также будет размещена скульптурная композиция-барельеф с фигурами медсестры, врача-реаниматолога и ученого – создателя вакцины на фоне глобуса и карты России. Завершить создание монумента предполагается к 20 июня – Дню медицинского работника. Финансировать работы можно из бюджета Москвы, либо установить на народные средства, заметил Герасимов.

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