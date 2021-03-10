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В России за год возбудили 60 дел о выводе активов из банков

12:12
  • среда
  • 10 марта 2021

Они находятся на особом контроле

Как сообщили журналистам в Генпрокуратуре России, ведомство регулярно проверяет банки страны на предмет сомнительных операций самих кредитных организаций и их клиентов. Так, в прошлом году по итогам прокурорских проверок было возбуждено 60 уголовных дел.

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Уточняется, в частности, что в Москве и Ивановской области рассматриваются случаи вывода финансов через офшоры. Работа по возврату незаконно выведенных активов находится на особом контроле.

Всего в 2020-м выявили более 5 тысяч нарушений законодательства в кредитно-банковской деятельности, передает ТАСС. К ответственности привлечено почти 1,5 тысячи человек.

В числе наиболее распространенных нарушений - необоснованное списание средств детских пособий и пенсий со счетов должников, неправомерные действия микрофинансовых организаций по потребительским кредитам и злоупотребления со стороны коллекторов.

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