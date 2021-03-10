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В работе сайтов российских госорганов произошел сбой

12:31
  • среда
  • 10 марта 2021

Упали в том числе порталы правительства и Госдумы

Днем в среду, 10 марта, сайты некоторых государственных органов России оказались недоступны из-за сбоя, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

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В частности, пользователи пожаловались на невозможность зайти на сайты президента, правительства, Государственной думы, Совета федерации, Роскомнадзора, Следственного комитета и ряда министерств.

Кроме того, затронул сбой и портал одного из крупнейших провайдеров страны Ростелекома.

Ранее в среду Роскомнадзор объявил, что на территории страны будет замедлена скорость работы социальной сети Twitter, так как та проигнорировала требования об удалении запрещенного контента. Сервису пригрозили полной блокировкой, если тот не будет следовать правилам.

С 1 февраля соцсети должны самостоятельно блокировать материалы, распространяемые незаконно. Это касается, к примеру, сообщений о незаконных акциях, детской порнографии и статей о способах изготовления наркотиков и оружия.

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