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Умер болевший COVID-19 актер Николай Сморчков

12:36
  • среда
  • 10 марта 2021

Артист скончался на 91-м году жизни

Союз кинематографистов России (СКР) сообщил о смерти актера Николая Сморчкова. Артист скончался в субботу в возрасте 90 лет.
Умерла Людмила Лядова

"6 марта на 91-м году после тяжёлого заболевания (коронавирус) ушёл из жизни замечательный актёр театра и кино Сморчков Николай Гаврилович", - говорится в некрологе на сайте Союза кинематографистов.

Николай Сморчков родился 9 августа 1930 года в селе Иваньково. После окончания ВГИКа в 1953 году он служил в театре-студии киноактера. Позже он пришел на студию "Мосфильм", где проработал почти 40 лет.

"Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память", - сообщили в СКР.

Известность Сморчкову принесли роли в таких фильмах, как "Летят журавли", "Война и мир", "Кремлевские курсанты", "Пять дней - пять ночей" и других. Артист снялся более чем в 180 картинах.

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Николай Сморчков
Николай Сморчков
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