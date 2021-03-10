Комиссия МГД рассмотрит вопрос о возврате к формату очных заседаний парламента

У большинства депутатов есть антитела

Комиссия по организации работы Московской городской думы рассмотрит вопрос о переходе столичного парламента к формату очных заседаний. Об этом сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

Он рассказал, что на данный момент уже 27 из 43 депутатов имеют антитела к коронавирусу. У 11 их нет, а еще пятеро не предоставили сведения.

"Поэтому ситуация такая, а перед следующим заседанием я поставлю вопрос на комиссии по организации работы думы, вопрос о переходе на работу в зале пленарных заседаний", - сказал Шапошников.

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