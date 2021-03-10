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Кремль назвал обоснованными меры против Twitter

12:45
  • среда
  • 10 марта 2021

Работающие в России сервисы должны следовать законам страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения, введенные Роскомнадзором в отношении социальной сети Twitter. Сервису ограничили скорость за отказ удалять противоправную информацию и пригрозили блокировкой.

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"Никакого желания блокировать нет, но принимать меры, чтобы вынудить компании выполнять законы, обоснованно", - цитирует кремлевского спикера "Интерфакс".

Песков добавил, что у россиян должен быть доступ ко всем мировым интернет-ресурсам, но последние должны действовать в правовом поле, выполняя российские законы.

Также пресс-секретаря попросили прокомментировать сообщения о том, что после публикации Роскомнадзора случился сбой в работе сайтов госорганов - в частности, портала президента и правительства.

"У нас все открывается, я у компьютера просто сижу. Я вот сейчас сделал, у меня работает", - отреагировал Песков.

Он резюмировал, что в Кремле в курсе этих жалоб, так что стоит дождаться объяснений от профильных ведомств.

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