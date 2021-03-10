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Россиян предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

13:35
  • среда
  • 10 марта 2021

Блины - одно из любимых лакомств для многих россиян

В масленичную неделю принято баловать себя блинами, однако традиционное лакомство в больших количествах может плохо сказаться на здоровье. Терапевт Тимур Асанов объяснил, как избежать "блинного передоза" и сколько блинов за раз можно съесть.
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Врач отметил, что переедание блинами приводит к несварению, тяжести в желудке и дополнительной нагрузке на поджелудочную железу.

"Считается, что чем больше блинов напечет хозяйка, тем больше благополучия удастся привлечь в дом. Однако приметы приметами, а интересы здоровья никто не отменял. Важно помнить, что в один прием пищи можно съесть лишь от 3 до 6 блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщины 3-4 блина, для мужчины - 6", - отметил врач.

Он отметил, что оптимальной начинкой для блинов будут икра, мясо птицы или говядина. При этом больше всего калорий в блинах со сгущенкой или вареньем, передает РИА Новости.

"Конечно, от "блинного передоза" сложно умереть. Максимум, что можно получить, - пару лишних килограммов, несварение, тошноту и, в самом худшем случае, рвоту. Но такие испытания явно не пойдут на пользу организму", - добавил терапевт.

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