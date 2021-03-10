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ФСБ предотвратила нападение на школу в Пензенской области

12:58
  • среда
  • 10 марта 2021

Задержан 16-летний подросток

Спецслужбы предотвратили теракт в одном из образовательных учреждений в Пензенской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

За подготовку к теракту задержан россиян. При обыске у него изъяты охотничье ружье и порох, а также средства связи и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Спецоперацию провели ФСБ совместно с СКР и МВД. Оперативное видео публикует ТВЦ.RU.

В свою очередь, Следственный комитет уточнил, что задержан 16-летний подросток. Он планировал нападение на школу в апреле из-за неприязни и враждебного отношения к одноклассникам и педагогам.

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