ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

12:59
  • среда
  • 10 марта 2021

Минтруд направил в администрацию президента соответствующие предложения

Как сообщил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам.

В России упростили досрочный выход на пенсию по ряду профессий
Песков опроверг планы повышения пенсионного возраста в России

О подготовке этих предложений ранее в среду рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, документы направлены в администрацию главы государства.

"В контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать с тем, чтобы выбрать единственный правильный вариант", - уточнил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

В начале марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам может быть решен уже в "новом бюджетном цикле". По ее словам, кабинет министров ищет источники бюджетного финансирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Получение пенсии
Получение пенсии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.