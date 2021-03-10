В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

Минтруд направил в администрацию президента соответствующие предложения

Как сообщил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам.

О подготовке этих предложений ранее в среду рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, документы направлены в администрацию главы государства.

"В контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать с тем, чтобы выбрать единственный правильный вариант", - уточнил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

В начале марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам может быть решен уже в "новом бюджетном цикле". По ее словам, кабинет министров ищет источники бюджетного финансирования.

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